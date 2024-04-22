Феодосия Павлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Павел Трифонов
МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Баранково Малаго после уме... Показать все
Бракосочетание
30.06.1807
Муж: Кирилл Васильев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Баранково Малаго после уме... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно