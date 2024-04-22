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Феодосия Павлова

Место рождения

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел Трифонов

Мать: не указана

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Баранково Малаго после уме... Показать все
Бракосочетание
30.06.1807

Муж: Кирилл Васильев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1807 30.06.1807 Того же уезда и вотчины деревни Збунова крестьянина Никифора Деменьтьева пасынок Кирил Васильев с девкою Того же уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Баранково Малаго после уме... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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