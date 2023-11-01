Ксенофонтов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1955
Дочь: Куприянова (Ксенофонтова) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Русина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Ксенофонтова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно