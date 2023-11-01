Ксенофонтов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонтов Владимир Иванович

Ксенофонтов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Куприянова (Ксенофонтова) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Русина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.