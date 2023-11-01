Ксенофонтова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матасова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1955
Дочь: Куприянова (Ксенофонтова) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Русина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно