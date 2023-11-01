Ксенофонтова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матасова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Куприянова (Ксенофонтова) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Русина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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