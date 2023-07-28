Костров Иоанн Симеонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костров Симеон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Спасская Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Костров Александр Иоаннович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно