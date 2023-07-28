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Костров Иоанн Симеонович

Место рождения

Селино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костров Симеон

Мать: не указана

Селино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Костров Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Костров Евгений Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Спасская Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Костров Александр Иоаннович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область