Ахмеров Сабит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Мансуров Ахмер
Мать: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Сабитова Малифа
Мать ребёнка: Мигубибя
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сабитов Абдулгазис
Мать ребёнка: Мигубибя
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сабитова Мархубя
Мать ребёнка: Мигубибя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сабитов Абдулсатар
Мать ребёнка: Мигубибя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мигубибя
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно