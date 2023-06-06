Ахмеров Сабит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Сабит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мансуров Ахмер

Мать: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Сабитова Малифа

Мать ребёнка: Мигубибя

Рождение ребёнка
1811

Сын: Сабитов Абдулгазис

Мать ребёнка: Мигубибя

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сабитова Мархубя

Мать ребёнка: Мигубибя

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сабитов Абдулсатар

Мать ребёнка: Мигубибя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигубибя

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно