Мансуров Ахмер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мансуров Ахмер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Сулейманов Мансур

Мать: Кадерметева Алямгуль

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ахмеров Сабит

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1787

Сын: Ахмеров Хамит

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1790

Сын: Ахмеров Мусагит

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ахмерова Фазиля

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ахмеров Абдулнасыр

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ахмеров Абдулвахит

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ахмерова Камиля

Мать ребёнка: Амирова Бяди

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова Бяди

Место жительства
Неизвестно
Утямышево
Смерть
Неизвестно