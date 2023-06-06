Мансуров Ахмер
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Сулейманов Мансур
Мать: Кадерметева Алямгуль
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ахмеров Сабит
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ахмеров Хамит
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ахмеров Мусагит
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ахмерова Фазиля
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ахмеров Абдулнасыр
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ахмеров Абдулвахит
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ахмерова Камиля
Мать ребёнка: Амирова Бяди
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амирова Бяди
Место жительства
Неизвестно
Утямышево
Смерть
Неизвестно