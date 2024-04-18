Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил) 30.01.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил)

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1880, Струбница, Мостовский район, Гродненская область

умер 1939

Мать
Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина1860 г.р.
Отец
Биспинг Фон Галлен Йозеф23.04.1845 г.р.
Супруги
Биспинг (Рудомина-Дусяцкая) Ева29.12.1875 г.р.
Биспинг (Замойская) Мария Жозефа23.05.1887 г.р.
Дети
Биспинг Адам1904 г.р.
Орловская (Биспинг) Мария02.12.1912 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1880

Отец: Биспинг Фон Галлен Йозеф

Мать: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Струбница, Мостовский район, Гродненская область

Рождение ребёнка
1904

Сын: Биспинг Адам

Мать ребёнка: Биспинг (Рудомина-Дусяцкая) Ева

Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область

Бракосочетание
1904

Жена: Биспинг (Рудомина-Дусяцкая) Ева

Бракосочетание
1912

Жена: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Рождение ребёнка
02.12.1912

Дочь: Орловская (Биспинг) Мария

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Биспинг Фон Галлен Кшиштоф

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Морман (Биспинг) Эльжбета

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область

Рождение ребёнка
22.08.1916

Сын: Биспинг Станислав

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область

Рождение ребёнка
25.12.1917

Сын: Биспинг Ян

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область

Рождение ребёнка
04.03.1922

Дочь: Горская (Биспинг) Эвелина

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Рождение ребёнка
16.02.1923

Сын: Биспинг Адам

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область

Рождение ребёнка
10.09.1926

Сын: Биспинг Людвик

Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа

Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область

Смерть
1939

Мы используем куки для улучшения работы сайта.