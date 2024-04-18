Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил)
мужской, родился 30.01.1880, Струбница, Мостовский район, Гродненская область
умер 1939
ОтецБиспинг Фон Галлен Йозеф23.04.1845 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Биспинг Адам
Мать ребёнка: Биспинг (Рудомина-Дусяцкая) Ева
Дочь: Орловская (Биспинг) Мария
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Сын: Биспинг Фон Галлен Кшиштоф
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Дочь: Морман (Биспинг) Эльжбета
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Сын: Биспинг Станислав
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Сын: Биспинг Ян
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Дочь: Горская (Биспинг) Эвелина
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Сын: Биспинг Адам
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа
Сын: Биспинг Людвик
Мать ребёнка: Биспинг (Замойская) Мария Жозефа