Биспинг Фон Галлен Йозеф 23.04.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Биспинг Фон Галлен Йозеф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.04.1845, Дулевщина, Мостовский район, Гродненская область

умер 26.10.1897, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Супруги
Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина1860 г.р.
Дети
Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил)30.01.1880 г.р.
Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Дулевщина, Мостовский район, Гродненская область

Бракосочетание
?.09.1878

Жена: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил)

Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Струбница, Мостовский район, Гродненская область

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза

Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
14.07.1885

Дочь: Биспинг Тереза

Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Струбница, Мостовский район, Гродненская область

Рождение ребёнка
24.02.1887

Сын: Биспинг Казимир

Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Струбница, Мостовский район, Гродненская область

Смерть
26.10.1897
Варшава, Rzeczpospolita Polska

Рождение ребёнка
23.10.1981

Дочь: Биспинг Мария

Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Струбница, Мостовский район, Гродненская область

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