Биспинг Фон Галлен Йозеф
мужской, родился 23.04.1845, Дулевщина, Мостовский район, Гродненская область
умер 26.10.1897, Варшава, Rzeczpospolita Polska
Супруги
Дети
Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил)30.01.1880 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Дулевщина, Мостовский район, Гродненская область
Бракосочетание
?.09.1878
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1880
Сын: Биспинг Фон Галлен Ян (Ян Непомуцен Камил)
Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Корвин-Коссаковская (Биспинг) Елизавета Тереза
Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
14.07.1885
Дочь: Биспинг Тереза
Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина
Рождение ребёнка
24.02.1887
Сын: Биспинг Казимир
Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина
Смерть
26.10.1897
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Рождение ребёнка
23.10.1981
Дочь: Биспинг Мария
Мать ребёнка: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина