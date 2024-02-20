агрогородок Массоляны, Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Массоляны

Берестовицкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Богородицкая волость
3. Масоляны, село бывшее владельческое, дворов 43, жителей 417, волостное правление (уездный город в 39 верстах), церковь православная, 2 часовни, школа. В ½ версты — ус. Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Гродненский уезд, Богородицкая волость
село Масаляны23464136589204920014050136

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Гродненский уезд, Богородицкая волость
МассеаляныСело472234328Лунна

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Берестовицкий район, Олекшицкий сельсовет
д Массоляны570

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Берестовицкий район, Олекшицкий сельсовет
аг. Массоляны197

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