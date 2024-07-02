Софрыгина Пелагея Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софрыгин Константин Александрович
Отец ребёнка: Софрыгин Александр
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сафрыгина) Федосия (Феня)
Отец ребёнка: Софрыгин Александр
Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синики
Рождение ребёнка
13.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Софрыгин Александр
Синики
Смерть
Неизвестно