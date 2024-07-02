Софрыгина Пелагея Даниловна 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСофрыгина Пелагея Даниловна

Софрыгина Пелагея Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софрыгин Константин Александрович

Отец ребёнка: Софрыгин Александр

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сафрыгина) Федосия (Феня)

Отец ребёнка: Софрыгин Александр

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синики
Рождение ребёнка
13.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софрыгин Александр

Синики
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.