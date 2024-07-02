Софрыгин Александр 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Софрыгин Александр

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Место рождения

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники

Дата рождения

1899

Дата смерти

10.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Софрыгин Павел

Мать: Софрыгина Акулина Ерофеевна

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софрыгин Константин Александрович

Мать ребёнка: Софрыгина Пелагея Даниловна

Военная служба
Неизвестно
Черевковский Рвк, Архангельская Обл., Черевковский Р-Н
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Сафрыгина) Федосия (Феня)

Мать ребёнка: Софрыгина Пелагея Даниловна

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синики
Рождение ребёнка
13.09.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софрыгина Пелагея Даниловна

Синики
Смерть
10.04.1944
Ленинградская Обл., Псковский Р-Н
Причина смерти: На войне

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