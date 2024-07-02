Софрыгин Александр
Место рожденияАрхангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Дата рождения1899
Дата смерти10.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Софрыгин Павел
Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синники
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софрыгин Константин Александрович
Мать ребёнка: Софрыгина Пелагея Даниловна
Военная служба
Неизвестно
Черевковский Рвк, Архангельская Обл., Черевковский Р-Н
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Сафрыгина) Федосия (Феня)
Мать ребёнка: Софрыгина Пелагея Даниловна
Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синики
Рождение ребёнка
13.09.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софрыгина Пелагея Даниловна
Синики
Смерть
10.04.1944
Ленинградская Обл., Псковский Р-Н
Причина смерти: На войне