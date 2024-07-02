(Сафрыгина) Федосия (Феня) 1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сафрыгина) Федосия (Феня)

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Место рождения

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синики

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Софрыгин Александр

Мать: Софрыгина Пелагея Даниловна

Архангельская обл., Черевковский р-н, Синицкий с/с, д.Синики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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