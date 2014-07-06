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Плеснивый Иван Вениаминович
Плеснивый Иван Вениаминович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.2014
Пол
Мужской
Отец
Плеснивый Вениамин Николаевич
1973 г.р.
Мать
Плеснивая (Гомела) Людмила Витальевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2014
Отец:
Плеснивый Вениамин Николаевич
Мать:
Плеснивая Людмила Витальевна
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