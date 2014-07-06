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Плеснивый Иван Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2014

Отец: Плеснивый Вениамин Николаевич

Мать: Плеснивая Людмила Витальевна