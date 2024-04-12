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Плеснивый Вениамин Николаевич

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Место рождения

Саки, Саки, Республика Крым

Дата рождения

10.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973

Отец: Плеснивый Николай Михайлович

Мать: Плеснивая Валентина Ивановна

Саки, Саки, Республика Крым
Смена фамилии
2000
Рождение ребёнка
21.09.2001

Сын: Лукашенко Никита Вениаминович

Мать ребёнка: Лукашенко Бэла Юрьевна

Бракосочетание
17.06.2014

Жена: Плеснивая Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
06.07.2014

Сын: Плеснивый Иван Вениаминович

Мать ребёнка: Плеснивая Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
19.09.2020

Сын: Плеснивый Михаил Вениаминович

Мать ребёнка: Плеснивая Людмила Витальевна

Рождение ребёнка
16.11.2023

Дочь: Плеснивая Мария Вениаминовна

Мать ребёнка: Плеснивая Людмила Витальевна

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