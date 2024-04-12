Плеснивый Вениамин Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1973
Смена фамилии
2000
Рождение ребёнка
21.09.2001
Сын: Лукашенко Никита Вениаминович
Мать ребёнка: Лукашенко Бэла Юрьевна
Бракосочетание
17.06.2014
Рождение ребёнка
06.07.2014
Сын: Плеснивый Иван Вениаминович
Мать ребёнка: Плеснивая Людмила Витальевна
Рождение ребёнка
19.09.2020
Сын: Плеснивый Михаил Вениаминович
Мать ребёнка: Плеснивая Людмила Витальевна
Рождение ребёнка
16.11.2023
Дочь: Плеснивая Мария Вениаминовна
Мать ребёнка: Плеснивая Людмила Витальевна