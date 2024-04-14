Плеснивая (Гомела) Людмила Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.2005
Дочь: Гомела Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.2005
Дочь: Гомела Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
17.06.2014
Рождение ребёнка
06.07.2014
Сын: Плеснивый Иван Вениаминович
Отец ребёнка: Плеснивый Вениамин Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.2020
Сын: Плеснивый Михаил Вениаминович
Отец ребёнка: Плеснивый Вениамин Николаевич
Рождение ребёнка
16.11.2023
Дочь: Плеснивая Мария Вениаминовна
Отец ребёнка: Плеснивый Вениамин Николаевич