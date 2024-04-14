Плеснивая (Гомела) Людмила Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеснивая (Гомела) Людмила Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.2005

Дочь: Гомела Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.08.2005

Дочь: Гомела Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
17.06.2014

Муж: Плеснивый Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.2014

Сын: Плеснивый Иван Вениаминович

Отец ребёнка: Плеснивый Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
19.09.2020

Сын: Плеснивый Михаил Вениаминович

Отец ребёнка: Плеснивый Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
16.11.2023

Дочь: Плеснивая Мария Вениаминовна

Отец ребёнка: Плеснивый Вениамин Николаевич

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