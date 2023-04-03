Мануйлова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлов Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мануйлов Матвей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлов Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно