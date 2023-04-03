Мануйлова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно