Мануйлов Матвей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1906
Отец: Григорий Мануилович
Мать: Васса Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1938
Смерть
Неизвестно