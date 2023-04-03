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Мануйлов Матвей Григорьевич

Место рождения

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1906

Отец: Григорий Мануилович

Мать: Васса Стефанова

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануйлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануйлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануйлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануйлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануйлова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мануйлова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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