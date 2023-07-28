Коробейников Михайло Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Коробейников Егор Михайлович
Мать ребёнка: Коробейникова Анисья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно