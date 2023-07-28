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Коробейников Михайло Матвеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Коробейников Матвей Григорьевич

Мать: Коробейникова Агрипина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Коробейников Егор Михайлович

Мать ребёнка: Коробейникова Анисья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробейникова Анисья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 73 лист
Смерть
Неизвестно