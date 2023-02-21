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Домна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий Устинов

Мать: Аксинья

Бракосочетание
10.11.1818

Муж: Емельян Трофимов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефросинья Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Трофимов Ларион Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Трофимов Никанор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Трофимов Василий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Трофимов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно