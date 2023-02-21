Домна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Василий Устинов
Мать: Аксинья
Бракосочетание
10.11.1818
Муж: Емельян Трофимов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефросинья Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Трофимов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Трофимов Ларион Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Трофимов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Трофимов Никанор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Трофимов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Трофимов Василий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Трофимов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Трофимов
Смерть
Неизвестно