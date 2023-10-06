Бонько Павел Андреевич
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения15.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1895
Отец: Бонько Андрей Потапович
Мать: Бонько Мария Федотовна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1916
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1917
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Бонько Наталия Георгиевна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно