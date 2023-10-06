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Бонько Павел Андреевич

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1895

Отец: Бонько Андрей Потапович

Мать: Бонько Мария Федотовна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1916

Жена: Бонько Наталия Георгиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1917

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Бонько Наталия Георгиевна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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