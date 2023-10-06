Бонько (Диомидова) Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБонько (Диомидова) Наталия Георгиевна

Бонько (Диомидова) Наталия Георгиевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1896

Отец: Диомидов Георгий Евдокимович

Мать: Диомидова Параскева Сидоровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1916

Муж: Бонько Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1917

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Бонько Павел Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close