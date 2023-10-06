Бонько (Диомидова) Наталия Георгиевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения03.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1896
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.10.1916
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1917
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Бонько Павел Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно