Бонько Андрей Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБонько Андрей Потапович

Бонько Андрей Потапович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.10.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865

Отец: Бонько Потапий Аврамович

Мать: Бонько Параскева Лукинична

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.04.1893

Жена: Бонько Мария Федотовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Бонько Мария Федотовна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1895

Сын: Бонько Павел Андреевич

Мать ребёнка: Бонько Мария Федотовна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close