Бонько Андрей Потапович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения01.10.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1865
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.04.1893
Жена: Бонько Мария Федотовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Бонько Мария Федотовна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1895
Мать ребёнка: Бонько Мария Федотовна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно