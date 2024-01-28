Груздев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Александр Васильевич

Груздев Александр Васильевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1749 или 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 или 1751

Отец: Груздев Василий Андреевич

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Груздев Иван Александрович

Мать ребёнка: Груздева Матрена Алексеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1788

Сын: Груздев Александр Александрович

Мать ребёнка: Груздева Матрена Алексеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.