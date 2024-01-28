Груздев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1749 или 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 или 1751
Отец: Груздев Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Груздев Иван Александрович
Мать ребёнка: Груздева Матрена Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1788
Сын: Груздев Александр Александрович
Мать ребёнка: Груздева Матрена Алексеевна
Смерть
Неизвестно