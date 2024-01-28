Груздева Матрена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Матрена Алексеевна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 или 1751 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Груздев Иван Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.08.1788

Сын: Груздев Александр Александрович

Отец ребёнка: Груздев Александр Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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