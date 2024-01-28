Груздева Матрена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Груздев Иван Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1788
Сын: Груздев Александр Александрович
Отец ребёнка: Груздев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно