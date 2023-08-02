Золотар (Золотарёва) (Золотарев) Марфа Маркияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотар (Золотарёва) (Золотарев) Марфа Маркияновна

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Место рождения

Оренбуржская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Золотарев Маркиян

Мать: ?

Оренбуржская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Золотарёв Омельян Аксентьевич

Отец ребёнка: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)

Рождение ребёнка
17.01.1911

Сын: Золотарев Григорий Арсентьевич

Отец ребёнка: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)

Демина Балка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)

Смерть
1961
Демина Балка, Полтавська область
Похороны
Неизвестно
Демина Балка, Полтавська область