Золотар (Золотарёва) (Золотарев) Марфа Маркияновна
Место рожденияОренбуржская губерния
Дата рождения1887
Дата смерти1961
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Золотарев Маркиян
Мать: ?
Оренбуржская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Золотарёв Омельян Аксентьевич
Отец ребёнка: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)
Рождение ребёнка
17.01.1911
Сын: Золотарев Григорий Арсентьевич
Отец ребёнка: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно