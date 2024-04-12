Золотарев Григорий Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1911
Дата смерти28.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911
Образование
С 1938
Красногоровка, Полтавська область
Образование
С 1938
Полтава, Полтавська область
Учитель. Мариупольский педагогический техникум
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна
Бракосочетание
До 1939
Работа или профессия
С 1939
Учитель математики с. Кротенки, Полтавской обл.
Работа или профессия
С 1939
Учитель математики
Военная служба
С 1939 по 12.10.1941
Учебное подразделение,последнее место службы-нач.химической службы 11 ЛАП,73 СУ,26 А
Попал в плен (военное)
С 12.10.1941 по 18.10.1941
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
18.10.1941
Рождение ребёнка
1941
Сын: Золотарёв Николай
Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна
Вступление в партию
С 1941
Член ВКПб
Рождение ребёнка
20.09.1942
Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)
Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна
Смерть
28.01.1976
Похороны
1976