Золотарев Григорий Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотарев Григорий Арсентьевич

Золотарев Григорий Арсентьевич

avatar

Место рождения

Демина Балка, Полтавська область

Дата рождения

17.01.1911

Дата смерти

28.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1911

Отец: Золотар (золотарёв) Аксений (Арсентий)

Мать: Золотар (золотарёва) Марфа Маркияновна

Демина Балка, Полтавська область
Образование
С 1938
Красногоровка, Полтавська область
Образование
С 1938
Полтава, Полтавська область
Учитель. Мариупольский педагогический техникум
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна

Бракосочетание
До 1939

Жена: Золотарева Мария Николаевна

Работа или профессия
С 1939
Учитель математики с. Кротенки, Полтавской обл.
Работа или профессия
С 1939
Семьяновка, Полтавська область
Учитель математики
Военная служба
С 1939 по 12.10.1941
Учебное подразделение,последнее место службы-нач.химической службы 11 ЛАП,73 СУ,26 А
Попал в плен (военное)
С 12.10.1941 по 18.10.1941
Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
18.10.1941
Рождение ребёнка
1941

Сын: Золотарёв Николай

Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна

Вступление в партию
С 1941
Член ВКПб
Рождение ребёнка
20.09.1942

Сын: Золотарёв Юрий (Георгий Жора) (Георгий, Жора)

Мать ребёнка: Золотарева Мария Николаевна

Демина Балка, Полтавська область
Смерть
28.01.1976
Семьяновка, Полтавська область
Похороны
1976
Семьяновка, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close