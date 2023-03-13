Вилкова (Пряхина) Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Пряхина) Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Пряхинъ Иванъ

Мать: Пряхина Анастасия Степанова

Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Вилковъ Сергей

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Вилковъ Алексей

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Вилковъ Иванъ

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1909

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1910

Сын: Вилковъ Василий

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Вилковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1915

Сын: Вилковъ Александръ

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Вилков Константин

Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ