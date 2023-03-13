Вилкова (Пряхина) Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Пряхинъ Иванъ
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Вилковъ Сергей
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Вилковъ Алексей
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Вилковъ Иванъ
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
13.01.1909
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
24.12.1910
Сын: Вилковъ Василий
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
06.09.1913
Сын: Вилковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
12.08.1915
Сын: Вилковъ Александръ
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вилков Константин
Отец ребёнка: Вилковъ Иосифъ