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Вилковъ Иосифъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1883

Отец: Вилковъ Николай

Мать: Вилкова Ксения Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1903

Сын: Вилковъ Сергей

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1905

Сын: Вилковъ Алексей

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1907

Сын: Вилковъ Иванъ

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.01.1909

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1910

Сын: Вилковъ Василий

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1913

Сын: Вилковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1915

Сын: Вилковъ Александръ

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Вилков Константин

Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова

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