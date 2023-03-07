Вилковъ Иосифъ
Место рождения
Дата рождения03.04.1883
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1883
Отец: Вилковъ Николай
Мать: Вилкова Ксения Михайлова
Бракосочетание
11.02.1902
Жена: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
24.09.1903
Сын: Вилковъ Сергей
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
12.03.1905
Сын: Вилковъ Алексей
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1907
Сын: Вилковъ Иванъ
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
13.01.1909
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1910
Сын: Вилковъ Василий
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1913
Сын: Вилковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
12.08.1915
Сын: Вилковъ Александръ
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1917
Сын: Вилков Константин
Мать ребёнка: Вилкова Агафья Иванова