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Илья Федорович

Место рождения

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1730 и 1736

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Между 1679 и 1686 г.р.

Мать

Между 1682 и 1684 г.р.

Жена

Между 1730 и 1739 г.р.

Дети

1751 г.р.
Между 1756 и 1757 г.р.
Между 1758 и 1759 г.р.
Около 1769 г.р.
Между 1770 и 1771 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1736

Отец: Федор Петрович

Мать: Антонина Алексеевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1751 ст.

Сын: Федор Ильич

Мать ребёнка: не указана

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1754 и 1756

Жена: Татьяна Андреевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759

Сын: Петр Ильич

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Семен Ильич

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1771

Дочь: Матрона Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Андреевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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