Илья Федорович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1730 и 1736
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1736
Отец: Федор Петрович
Мать: Антонина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.1751 ст.
Сын: Федор Ильич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Между 1754 и 1756
Жена: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759
Сын: Петр Ильич
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Семен Ильич
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1771
Дочь: Матрона Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Андреевна
Смерть
После 1787