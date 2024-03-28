Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1730 и 1739
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1754 и 1756
Муж: Илья Федорович
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Федорович
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759
Сын: Петр Ильич
Отец ребёнка: Илья Федорович
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Семен Ильич
Отец ребёнка: Илья Федорович
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1771
Дочь: Матрона Ильинична
Отец ребёнка: Илья Федорович
Смерть
После 1807