Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1730 и 1739

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1730 и 1736 г.р.

Дети

Между 1756 и 1757 г.р.
Между 1758 и 1759 г.р.
Около 1769 г.р.
Между 1770 и 1771 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1754 и 1756

Муж: Илья Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1756 и 1757

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1759

Сын: Петр Ильич

Отец ребёнка: Илья Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Семен Ильич

Отец ребёнка: Илья Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1770 и 1771

Дочь: Матрона Ильинична

Отец ребёнка: Илья Федорович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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