Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильич

Место рождения

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1756 и 1757

Дата смерти

Между 1797 и 1807

Пол

Мужской

Отец

Между 1730 и 1736 г.р.

Мать

Между 1730 и 1739 г.р.

Жена

Между 1758 и 1765 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Между 1779 и 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Между 1792 и 1793 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757

Отец: Илья Федорович

Мать: Татьяна Андреевна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1776 и 1779

Жена: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793

Сын: Адриан Иванович

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Наталья Никифоровна

Смерть
Между 1797 и 1807
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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