Иван Ильич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1756 и 1757
Дата смертиМежду 1797 и 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757
Отец: Илья Федорович
Мать: Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Между 1776 и 1779
Жена: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793
Сын: Адриан Иванович
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Никифоровна
Смерть
Между 1797 и 1807