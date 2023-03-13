Люляевъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люляевъ Яковъ
Мать: Люляева Надежда Павлова
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Люляевъ Иванъ
Мать ребёнка: Люляева Марья Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.04.1914
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Люляева Марья Иванова
село Михайловское
Рождение ребёнка
28.02.1916
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Люляева Марья Иванова
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Люляева Марья Иванова