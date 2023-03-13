Люляевъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люляевъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люляевъ Яковъ

Мать: Люляева Надежда Павлова

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Люляевъ Иванъ

Мать ребёнка: Люляева Марья Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.04.1914

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Люляева Марья Иванова

село Михайловское
Рождение ребёнка
28.02.1916

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Люляева Марья Иванова

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люляева Марья Иванова