Люляевъ Яковъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Люляевъ Игнатий
Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова
Рождение ребёнка
25.02.1894
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Назарова Наталья
Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люляевъ Семенъ
Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люляевъ Александръ
Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Люляева Надежда Павлова