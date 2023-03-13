Люляевъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люляевъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Люляевъ Игнатий

Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова

Рождение ребёнка
25.02.1894

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Назарова Наталья

Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люляевъ Семенъ

Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люляевъ Александръ

Мать ребёнка: Люляева Надежда Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люляева Надежда Павлова

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