Люляева Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Люляевъ Иванъ
Отец ребёнка: Люляевъ Александръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
15.04.1914
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Люляевъ Александръ
село Михайловское
Рождение ребёнка
28.02.1916
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Люляевъ Александръ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Люляевъ Александръ