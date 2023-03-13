Люляева Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люляева Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Люляевъ Иванъ

Отец ребёнка: Люляевъ Александръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
15.04.1914

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Люляевъ Александръ

село Михайловское
Рождение ребёнка
28.02.1916

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Люляевъ Александръ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люляевъ Александръ

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