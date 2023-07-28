Захарова (Леонтьева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Леонтьева) Мария Александровна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1857 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Симеон Флорович

Отец ребёнка: Ефимов Флор Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
15.07.1889 ст.

Отец: Захаров Александр Леонтиевич

Мать: Захарова Зиновия Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Муж: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1909 ст.

Сын: Захаров-Алексеев-Георгиев Иоанн (Иван) Стефанович

Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.

Сын: Захаров-Алексеев-Георгиев Феодор Стефанович

Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.

Дочь: Захарова-Алексеева Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1919 ст.

Сын: Захаров-Алексеев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно