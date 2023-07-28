Захарова (Леонтьева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Ефимов-Михайлов Симеон Флорович
Отец ребёнка: Ефимов Флор Иванович
Рождение
15.07.1889 ст.
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
14.01.1909 ст.
Сын: Захаров-Алексеев-Георгиев Иоанн (Иван) Стефанович
Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1916 ст.
Дочь: Захарова-Алексеева Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.1919 ст.
Сын: Захаров-Алексеев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Захаров-Алексеев Стефан Николаевич
Смерть
Неизвестно