Ефимов (Михайлов) Флор Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1828 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1848 ст.
Сын: Михайлов Игнатий Флорович
Мать ребёнка: Захарова Марья Александровна
Бракосочетание
02.10.1849 ст.
Жена: Фёкла Адриановна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Ефимов-Михайлов Симеон Флорович
Мать ребёнка: Захарова Мария Александровна
Рождение ребёнка
14.03.1852 ст.
Мать ребёнка: Фёкла Адриановна
Рождение ребёнка
01.06.1853 ст.
Мать ребёнка: Фёкла Адриановна
Рождение ребёнка
12.06.1854 ст.
Мать ребёнка: Фёкла Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно