Ефимов (Михайлов) Флор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов (Михайлов) Флор Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1828 ст.

Отец: Ефимов Иван Михайлович

Мать: Ефимова Наталья Аверьяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1848 ст.

Сын: Михайлов Игнатий Флорович

Мать ребёнка: Захарова Марья Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1849 ст.

Жена: Фёкла Адриановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Симеон Флорович

Мать ребёнка: Захарова Мария Александровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1852 ст.

Сын: Михайлов Марк Флорович

Мать ребёнка: Фёкла Адриановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1853 ст.

Сын: Ефимов Митрофан Флорович

Мать ребёнка: Фёкла Адриановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1854 ст.

Сын: Ефимов Тихон Флорович

Мать ребёнка: Фёкла Адриановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марья Александровна

Смерть
Неизвестно
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