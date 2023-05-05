Захарова (Васильева) Зиновия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Захарова (Леонтьева) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Дочь: Захарова (Леонтьева) Агафья Александровна
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Сын: Захаров-Леванин (Леонтьев) Василий Александрович
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Дочь: Захарова-Старшинина (Леонтьева) Матрона Александровна
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Дочь: Захарова (Леонтьева) Мария Александровна
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Сын: Захаров-Александров (Леонтьев) Илья Александрович
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич
Дочь: Захарова-Старшинина (Леонтьева) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич