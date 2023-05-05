Захарова (Васильева) Зиновия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Васильева) Зиновия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1878 ст.

Муж: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1881 ст.

Дочь: Захарова (Леонтьева) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1883 ст.

Дочь: Захарова (Леонтьева) Агафья Александровна

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1884 ст.

Сын: Захаров-Леванин (Леонтьев) Василий Александрович

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1886 ст.

Дочь: Захарова-Старшинина (Леонтьева) Матрона Александровна

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.07.1889 ст.

Дочь: Захарова (Леонтьева) Мария Александровна

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1895 ст.

Сын: Захаров-Александров (Леонтьев) Илья Александрович

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Дочь: Захарова-Старшинина (Леонтьева) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Захаров (Александров) Александр Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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