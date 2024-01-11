Софрошкин (Рогов) Сидор Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софрошкин (Рогов) Сидор Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Софрошкин Филипп Софронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Софрошкин (Рогов) Антон Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Софрошкин (Рогов) Павел Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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