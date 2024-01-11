Софрошкин (Рогов) Сидор Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софрошкин Филипп Софронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Софрошкин (Рогов) Евстрат Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1831
Сын: Софрошкин (Рогов) Антон Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Софрошкин (Рогов) Павел Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно