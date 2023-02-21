Чередова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чередов Мирон Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чередов Трофим Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Леонтий Фёдорович

Смерть
Неизвестно