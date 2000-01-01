Чередов Трофим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Чередов Леонтий Фёдорович
Мать: Чередова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Чередов Василий Трофимович
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чередов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно