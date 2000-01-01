Чередов Трофим Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Трофим Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Чередов Леонтий Фёдорович

Мать: Чередова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Илья Трофимович

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чередов Василий Трофимович

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Чередова Ульяна Естифеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ульяна Естифеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно
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