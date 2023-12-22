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Ознобихин Павел Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ознобихин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Дубынина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
03.03.1967

Дочь: Золотайко Галина Павловна

Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.01.1973

Сын: Ознобихин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
05.03.1976

Сын: Ознобихин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Виктор Павлович

Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Александр Павлович

Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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