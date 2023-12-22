Ознобихин Павел Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ознобихин Дмитрий
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Дубынина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
03.03.1967
Дочь: Золотайко Галина Павловна
Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
22.01.1973
Сын: Ознобихин Сергей Павлович
Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
05.03.1976
Сын: Ознобихин Владимир Павлович
Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лымарь Александр Павлович
Мать ребёнка: Ознабихина Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно