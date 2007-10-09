Ознабихина (Лымарь) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1933
Дата смерти09.10.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1933
Отец: Лымарь Сергей Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1957
Рождение ребёнка
01.10.1962
Дочь: Дубынина Валентина Павловна
Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1967
Дочь: Золотайко Галина Павловна
Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.01.1973
Сын: Ознобихин Сергей Павлович
Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.03.1976
Сын: Ознобихин Владимир Павлович
Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лымарь Александр Павлович
Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
09.10.2007
Каразей, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область