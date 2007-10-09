Ознабихина (Лымарь) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ознабихина (Лымарь) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1933

Дата смерти

09.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1933

Отец: Лымарь Сергей Иванович

Мать: Лымарь Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
15.01.1957

Сын: Лымарь Валерий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.10.1962

Дочь: Дубынина Валентина Павловна

Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.03.1967

Дочь: Золотайко Галина Павловна

Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.01.1973

Сын: Ознобихин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.03.1976

Сын: Ознобихин Владимир Павлович

Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Виктор Павлович

Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Александр Павлович

Отец ребёнка: Ознобихин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Анатолий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.10.2007
Каразей, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
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