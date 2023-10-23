Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
07.02.1911
Отец ребёнка: Фомичев Сергей Климович
Звенигород, Звенигород, Московская область
Андрей Сергеевич Фомичев (1911), Выкса. Служил с ноября 1941 год по апрель 1943 года. Сержант. 1943 стрелковая дивизия. Начальник радиостанции. Выбыл по ранению. 1 медаль.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фомичев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Фомичев Сергей Климович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Трясоногова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Фомичев Сергей Климович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно