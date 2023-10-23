Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1911

Сын: Фомичев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Фомичев Сергей Климович

Звенигород, Звенигород, Московская область
Андрей Сергеевич Фомичев (1911), Выкса. Служил с ноября 1941 год по апрель 1943 года. Сержант. 1943 стрелковая дивизия. Начальник радиостанции. Выбыл по ранению. 1 медаль.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фомичев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Фомичев Сергей Климович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Трясоногова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Фомичев Сергей Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Сергей Климович

Смерть
Неизвестно
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