Фомичев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Николай Сергеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

04.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Фомичев Сергей Климович

Мать: Прасковья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
04.06.1942
Тамань, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Служил старшиной на подводной лодке, но перед самым взятием Крыма его перевели на берег и определили в пехоту. Погиб под Таманью.
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