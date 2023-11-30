Фомичев Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти04.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Фомичев Сергей Климович
Мать: Прасковья Андреевна
Смерть
04.06.1942
Тамань, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Служил старшиной на подводной лодке, но перед самым взятием Крыма его перевели на берег и определили в пехоту. Погиб под Таманью.