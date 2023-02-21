(Глумова) Зинаида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Глумова) Зинаида Павловна

(Глумова) Зинаида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глумов Павел

Мать: Глумова Екатерина