Глумов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рихтер Виктория Павловна
Мать ребёнка: Глумова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Павлович
Мать ребёнка: Глумова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарнина Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Глумова Екатерина
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Глумова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина Павловна
Мать ребёнка: Глумова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Глумова Екатерина
Смерть
1934