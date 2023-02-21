Глумов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлумов Павел

Глумов Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рихтер Виктория Павловна

Мать ребёнка: Глумова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Павлович

Мать ребёнка: Глумова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарнина Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Глумова Екатерина

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Глумова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина Павловна

Мать ребёнка: Глумова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Глумова Екатерина

Смерть
1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close