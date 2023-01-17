Глумова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина Павловна
Отец ребёнка: Глумов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Павлович
Отец ребёнка: Глумов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рихтер Виктория Павловна
Отец ребёнка: Глумов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Глумов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глумов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарнина Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Глумов Павел
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Глумов Павел
Смерть
1943