Глумова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина Павловна

Отец ребёнка: Глумов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Павлович

Отец ребёнка: Глумов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рихтер Виктория Павловна

Отец ребёнка: Глумов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Глумов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарнина Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Глумов Павел

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Глумов Павел

Смерть
1943
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