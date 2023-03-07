Берестов Моисей (Мосейко)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Берестов Неизвестный
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Берестов Леонтий (Левка) Моисеев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1678