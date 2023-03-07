Берестов Моисей (Мосейко) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Моисей (Мосейко)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берестов Неизвестный

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Берестов Леонтий (Левка) Моисеев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1678