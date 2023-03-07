Берестов Леонтий (Левка) Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: Берестов Моисей (Мосейко)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Берестов Яков (Якушко) Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678