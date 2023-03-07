Берестов Леонтий (Левка) Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов Леонтий (Левка) Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: Берестов Моисей (Мосейко)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Берестов Яков (Якушко) Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Берестов Трифон (Трифанко) Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Еремки Орефкова, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678