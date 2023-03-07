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Бакулин Емельян Степанов

Место рождения

поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1607

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1607

Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов

Мать: не указана

поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626

Сын: Бакулин Фадей (Фадейко Фалалейко) Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Бакулин Лука (Лучка) Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1646
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния