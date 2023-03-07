Бакулин Емельян Степанов
Место рожденияпоч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1607
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1607
Отец: Бакулин Степан (Поздейко) Данилов
Мать: не указана
поч. Поздейка Бакулина, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1626
Сын: Бакулин Фадей (Фадейко Фалалейко) Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Бакулин Лука (Лучка) Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1646